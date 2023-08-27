Жителей Владимирской области информируют о продлении курсирования поездов дальнего следования в...

Жителей Владимирской области информируют о продлении курсирования поездов дальнего следования в южном направленииВ связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в летний период на Горьковской железной дороге продлено курсирование сезонных поездов дальнего следования в направлении черноморских курортов России, сообщает пресс-служба РЖД.Пассажирский поезд №501/502 Киров – Нижний Новгород – Анапа будет отправляться из Кирова и Нижнего Новгорода по 23 сентября, поезд №531/532 Киров – Нижний Новгород – Адлер по 22 сентября.Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Фото: пресс-служба РЖД