Певец Шура случайно проговорился в беседе с журналистами и выдал тайну Глюкозы.

Певец Шура случайно проговорился в беседе с журналистами и выдал тайну Глюкозы.В июле певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, опозорилась во время концерта в Красноярске. Во время выступления исполнительница вела себя, по мнению зрителей, не совсем адекватно, чесалась, гладила свое тело и страно вытаращивала глаза.Глюк’oZа объяснила свое состояние приемом антидепрессантов на фоне стресса после смерти любимой бабушки и нападков бывшего продюсера Максима Фадеева. Однако поклонники не поверили знаменитости и, как оказалось, были в чем-то правы. Ведь немного позже появилась информация, что родственники решили поместить певицу в рехаб. По слухам, Наталья так и не легла в клинику, а проходила лечение дома, выполняя все рекомендации медиков.В ее окружении говорили, что Глюкоза отказалась ложиться в реабилитационный центр, поскольку опасалась очередной волны хайпа. Но теперь певец Шура в беседе с представителями прессы раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе.Оказывается, исполнительница хита "Юра" все-таки прошла лечение в медицинском учреждении, но сделала это тайно. Шура сообщил, что родители поместили Ионову в рехаб, откуда она уже благополучно выписалась. На вопрос, что же происходило с Глюкозой на самом деле, певец ответить не смог.