Попробуй угадать, откуда эта цитата.

Попробуй угадать, откуда эта цитата.Советские сказки не менее популярны, чем фильмы. На них выросло ни одно поколение. Предлагаем перенестись в детство и попробовать вспомнить, где вы слышали эти фразу. Приступайте скорее к тесту! Удачи!ВОПРОСЫ1. "Пойдешь налево – просто лес, пойдешь направо – тоже лес, но если ты в дупло полез – перед тобой волшебный лес!"А. "Цветик-семицветик"Б. "Сказка о потерянном времени"В. "Приключения Маши и Вити"2. "Уволю из банды по собственному желанию!"А. "Али-баба и сорок разбойников"Б. "Снежная королева"В. "Приключения Буратино"3. "Значит, сегодня 32 декабря"А. "Двенадцать месяцев"Б. "Приключения Маши и Вити"В. "Снежная королева"4. "Но скажите, разве я похож на бога? Я просто маленький волшебный человечек".А. "Оле-Лукойе"Б. "Двенадцать месяцев"В. "Снежная королева"5. "А мне нет дела до твоего дела. Ведь у меня нет дела".А. "Снежная королева"Б. "Про Красную Шапочку"В. "Приключения Буратино"6. "А-а, Иван! Явился! Не ждан, не зван"А. "Царевна Лягушка"Б. "Приключения Маши и Вити"В. "Морозко"7. "А остальное нужно раздать населению".А. "Старик Хоттабыч"Б. "Приключения Буратино"В. "Али-баба и сорок разбойников"ОТВЕТЫ1. Б. "Сказка о потерянном времени"2. Б. "Снежная королева"3. А. "Двенадцать месяцев"4. В. "Снежная королева"5. Б. "Про Красную Шапочку"6. В. "Морозко"7. А. "Старик Хоттабыч"