Попробуй угадать, откуда эта цитата.
Попробуй угадать, откуда эта цитата.
Советские сказки не менее популярны, чем фильмы. На них выросло ни одно поколение. Предлагаем перенестись в детство и попробовать вспомнить, где вы слышали эти фразу. Приступайте скорее к тесту! Удачи!
ВОПРОСЫ
1. "Пойдешь налево – просто лес, пойдешь направо – тоже лес, но если ты в дупло полез – перед тобой волшебный лес!"
А. "Цветик-семицветик"
Б. "Сказка о потерянном времени"
В. "Приключения Маши и Вити"
2. "Уволю из банды по собственному желанию!"
А. "Али-баба и сорок разбойников"
Б. "Снежная королева"
В. "Приключения Буратино"
3. "Значит, сегодня 32 декабря"
А. "Двенадцать месяцев"
Б. "Приключения Маши и Вити"
В. "Снежная королева"
4. "Но скажите, разве я похож на бога? Я просто маленький волшебный человечек".
А. "Оле-Лукойе"
Б. "Двенадцать месяцев"
В. "Снежная королева"
5. "А мне нет дела до твоего дела. Ведь у меня нет дела".
А. "Снежная королева"
Б. "Про Красную Шапочку"
В. "Приключения Буратино"
6. "А-а, Иван! Явился! Не ждан, не зван"
А. "Царевна Лягушка"
Б. "Приключения Маши и Вити"
В. "Морозко"
7. "А остальное нужно раздать населению".
А. "Старик Хоттабыч"
Б. "Приключения Буратино"
В. "Али-баба и сорок разбойников"
ОТВЕТЫ
1. Б. "Сказка о потерянном времени"
2. Б. "Снежная королева"
3. А. "Двенадцать месяцев"
4. В. "Снежная королева"
5. Б. "Про Красную Шапочку"
6. В. "Морозко"
7. А. "Старик Хоттабыч"