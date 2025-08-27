До 1 марта 2026 года должен быть разработан проект разводного моста в Суздале. Соответствующая информация по явилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступила администрация города-музея.

До 1 марта 2026 года должен быть разработан проект разводного моста в Суздале. Соответствующая информация по явилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступила администрация города-музея. Причем за разработку проектной документации суздальские власти готовы заплатить 4 миллиона 351 тысячу рублей. Из информации на сайте Госзакупок Наименование объекта закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации благоустройства по ул.