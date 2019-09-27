47-летний актер похвастался навыками двухлетнего сына телеведущей Ксении Собчак. Максим Виторган показал умилительное видео.

47-летний актер похвастался навыками двухлетнего сына телеведущейКсении Собчак. Максим Виторган показал умилительное видео.В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовалакороткий ролик. Максим Виторган заснял, как маленький Платон осваивает сложнуютехнику плавания в совсем не детском бассейне. "На спине!" – кратко подписалвидео гордый отец.Отметим, что малыш уверенно держится на воде. Платон ужеобходится без спасательного жилета и нарукавников – из инвентаря только специальныеочки.Платон Виторган-Собчак начал учиться плаванию вгрудничковом возрасте. Еще до года мальчик научился задерживать дыхание и нырять,сообщает .Судя по соцсетям, много времени уделяетсыну. Например, в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова артисткатал сына на машине по Москве.А недавно актер вывез сына и возлюбленную Нино Нинидзезагород. Там на зеленой лужайке и Платон играли в футбол. Бывшиймуж Ксении Собчак сыном остался доволен, оказывается, мальчик уже умеетотбирать мяч у противника.