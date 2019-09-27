47-летний актер похвастался навыками двухлетнего сына телеведущей
Ксении Собчак. Максим Виторган показал умилительное видео.
47-летний актер похвастался навыками двухлетнего сына телеведущей
Ксении Собчак. Максим Виторган показал умилительное видео.
В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала
короткий ролик. Максим Виторган заснял, как маленький Платон осваивает сложную
технику плавания в совсем не детском бассейне. "На спине!" – кратко подписал
видео гордый отец.
Отметим, что малыш уверенно держится на воде. Платон уже
обходится без спасательного жилета и нарукавников – из инвентаря только специальные
очки.
Платон Виторган-Собчак начал учиться плаванию в
грудничковом возрасте. Еще до года мальчик научился задерживать дыхание и нырять,
сообщает .
Судя по соцсетям, много времени уделяет
сыну. Например, в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова артист
катал сына на машине по Москве.
А недавно актер вывез сына и возлюбленную Нино Нинидзе
загород. Там на зеленой лужайке и Платон играли в футбол. Бывший
муж Ксении Собчак сыном остался доволен, оказывается, мальчик уже умеет
отбирать мяч у противника.