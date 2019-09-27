В Архангельской области начинается генеральная уборка. В регионе дан старт масштабной программе, главная цель которой – ликвидация нелегальных свалок. Деньги на решение болезненной мусорной проблемы удалось найти благодаря соглашению с правительством Москвы, в том числе подразумевающему появление экотехнопарка Шиес.

В Архангельской области начинается генеральная уборка. В регионе дан старт масштабной программе, главная цель которой – ликвидация нелегальных свалок. Деньги на решение болезненной мусорной проблемы удалось найти благодаря соглашению с правительством Москвы, в том числе подразумевающему появление экотехнопарка "Шиес".Поморье – один из самых красивых регионовРоссии, известный своей удивительной природой. К сожалению, по соседству сзамечательными пейзажами уже который год растут так называемые "дикие"свалки. Нелегальные мусорные полигоны стали привычным явлением почти во всехрайонах области.Для понимания масштаба проблемы достаточно взглянуть насозданную Общероссийским народным фронтом . На нейотмечены более 100 стихийных свалок: завалены обочины дорог, окраины населенныхпунктов, погибают заповедные леса. Навести порядок необходимо было давно, но ибез того небогатому региону найти деньги на ликвидацию многочисленных помоекбыло нелегко.Еще немного, и мусорный кризис в Поморье мог пройти точкуневозврата, что поставило под сомнение дальнейшее существование всего региона,его экологии, промышленности и инфраструктуры. Но руку помощи подала Москва.Архангельская область и столица , которое, помимо прочего,предусматривает выделение необходимых средств для рекультивациинесанкционированных свалок и строительство современного экотехнопарка длядлительного хранения и утилизации твердых коммунальных отходов, сообщаетиздание "".Большая уборка Поморья стартовала в сентябре 2019 года. Стоимость программы превышает 200 миллионов рублей. Средств из областного бюджета – 22миллиона, а остальные деньги .Первым от помоек очистят Пинежский район. Ситуация там однаиз самых трудных по региону. В прошлом году местная прокуратурашесть нелегальных свалок у поселков Кулосега, Пачиха, Сосновка, Шуйга и другихнебольших населенных пунктов. 20 сентября с этих свалок начался вывоз мусора наофициальный полигон в Пинеге.Большую часть региона планируется уже к концу года.Накопления мусора будут убраны около Северодвинска, а также в Котласском,Красноборском, Вельском, Верхнетоемском, Ленском, Лешуконском, Няндомском,Плесецком, Приморском, Устьянском и Шенкурском районах. Всего планируетсяликвидировать 77 свалок, которые занимают 300 гектаров северной земли. В рамкахгенеральной уборки будут перемещены и обезврежены около 50 тысяч кубометровотходов.Возможность наконец-то решить наболевшую мусорную проблемупоявилась благодаря сотрудничеству Архангельской области с правительствомМосквы. На инвестиции в местный бюджет на территории малонаселенного южногоПоморья в Ленском районе будет построен экотехнопарк "Шиес".Его функция – прием на длительное хранение отходов, которыепока невозможно пустить на переработку. Отделенный от земли и грунтовых водзащитным экраном мусор будет упаковываться в многослойную полиэтиленовуюоболочку и храниться по самым современным технологиям, распространенным вЕвропе.Строительство экотехнопарка пока не началось. Вскоре стартуютинженерные изыскания на будущей территории комплекса. Но он уже приноситпользу, ведь благодаря московским инвестициям у Поморья появился шанс избавитьсяот уродующих этот живописный край многочисленных нелегальных свалок.