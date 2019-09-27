Уроженцы центральноазиатских республик проживали на территории дачного посёлка "Лесные озёра"

В региональном управлении ФСБ сообщили о задержании на территории Александровского района сотни нелегалов из Центральной Азии.Совместную операцию провели сотрудники УФСБ и УМВД при поддержке спецназа "Гром". Организаторы незаконной миграции - двое иностранных граждан 58 лет, уроженцы центральноазиатских республик. Как выяснилось, подозреваемые вступили в преступный сговор и разместили нелегалов на территории дачного посёлка "Лесные озёра" Александровского района с целью дальнейшего устройства на работу. Возбуждено уголовное дело. Организаторам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до пятисот тысяч рублей.