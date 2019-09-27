За годы участия в деятельности Интерпола Россия по праву заняла достойное место в международном полицейском сообществе.

Сегодня Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник – 29 лет со дня вступления нашей страны в Международную организацию уголовной полиции.За эти годы, совершенствуясь структурно и профессионально, Бюро заняло важное место в системе международного полицейского сотрудничества. Проведена большая и кропотливая работа по организации эффективного межведомственного взаимодействия и созданию нормативной правовой базы в этой сфере. Обеспечивая координацию обмена оперативной информацией между российскими и зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола, Бюро вносит весомый вклад в борьбу с транснациональной преступностью и международным терроризмом.Ежегодно на основе полученной подразделением оперативной информации возбуждается порядка 100 уголовных дел, выявляется похищенное и вывезенное за рубеж имущество, включая объекты культурного наследия, вскрываются схемы легализации преступных доходов, в том числе от коррупционной деятельности. Благодаря использованию возможностей Интерпола как в России, так и за рубежом выявляются сотни похищенных транспортных средств, идентифицируются и возвращаются владельцам автомашины и иная техника с измененными агрегатными номерами.Особое место в деятельности российского бюро Интерпола занимает международный розыск лиц. Ежегодно за рубежом задерживается свыше 100 обвиняемых, разыскиваемых российской стороной. При содействии Бюро порядка 70 преступников выдаются в Россию. На территории нашей страны по запросам зарубежных партнеров также активно задерживаются разыскиваемые преступники, объявленные в розыск по каналам Интерпола.В повседневной деятельности Бюро активно используются современные инновационные технологии и разработанные Интерполом уникальные инструменты международного полицейского сотрудничества. В его арсенале – система международных уведомлений Интерпола различной тематической направленности, а также удаленный доступ ко всем имеющимся в штаб-квартире Организации базам данных, многие из которых позволяют проводит проверку объектов в автоматическом режиме.В 80 субъектах Российской Федерации успешно функционируют территориальные подразделения Бюро, обеспечивающие эффективность отработки поступающей по линии Интерпола информации на региональном уровне.Возможности Интерпола активно используются для обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий, проходивших на территории нашей страны. Так, наработанный в минувшем году опыт в ходе Чемпионата мира по футболу, успешно применен в рамках зимней Универсиады в Красноярске, соревнованиям по профмастерству в Казани «Ворлдскилз» и ряда других международных мероприятий.За годы участия в деятельности Интерпола Россия по праву завоевала значительный авторитет и заняла достойное место в международном полицейском сообществе.