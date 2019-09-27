С 1 октября в России вступают в силу новые правила противопожарного режима, запрещающие россиянам жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

С 1 октября в России вступают в силу новые правила противопожарного режима, запрещающие россиянам жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить."Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, добавив, что ведомство стало инициатором данных изменений.Специальных мест для курения нововведения не коснутся.Кроме того, новые правила обязывают кинотеатры перед сеансами рассказывать зрителям о действиях в случае пожара. А больницы должны будут размещать детей и тяжелобольных преимущественно в палатах на первых этажах.