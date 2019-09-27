Супруга шоумена Гарика Харламова поделилась с поклонниками в Инстаграм совместным снимком с режиссером. Кристина Асмус вызвала кадром неожиданную реакцию фолловеров.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2019-asmus-pokazala-nezhnoe-foto-s-mixalkovym.html" target="_blank">Асмус показала нежное фото с Михалковым</a> - Супруга шоумена Гарика Харламова поделилась с поклонниками в Инстаграм совместным снимком с режиссером. Кристина Асмус вызвала кадром неожиданную реакцию фолловеров.
[url=https://33live.ru/novosti/27-09-2019-asmus-pokazala-nezhnoe-foto-s-mixalkovym.html]Асмус показала нежное фото с Михалковым[/url] - Супруга шоумена Гарика Харламова поделилась с поклонниками в Инстаграм совместным снимком с режиссером. Кристина Асмус вызвала кадром неожиданную реакцию фолловеров.