Подмосковный Спартак неудачно провел первый матч квалификационного раунда баскетбольного Кубка Европы. Баскетболистки из Ногинска проиграли дома турецкому Беллона Кайсери.

Подмосковный "Спартак" неудачно провел первый матч квалификационного раунда баскетбольного Кубка Европы. Баскетболистки из Ногинска проиграли дома турецкому "Беллона Кайсери".Спартаковки проиграли в трех четвертях и только в одной смогли выступить на равных 67:81 (18:19, 18:18, 17:27, 14:17). Самой результативной в составе подмосковной команды стала Марина Карпунина, набравшая 19 очков.Ответная встреча пройдет 3 октября в Турции. Победитель противостояния выйдет в групповой этап.