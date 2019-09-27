Бизнес, опасный для здоровья. Следственный комитет сегодня, 27 сентября, возбудил сразу два уголовных дела за продажу незаконных стоматологических препаратов и оборудования. Торговцев, которые сбывали все это в частные клиники, задержали в Красногорске. Еще одну подпольную аптеку оперативники накрыли в одной из жилых квартир в Москве. Чем опасны незаконные препараты?

Бизнес, опасный для здоровья. Следственный комитет сегодня, 27 сентября, возбудил сразу два уголовных дела за продажу незаконных стоматологических препаратов и оборудования. Торговцев, которые сбывали все это в частные клиники, задержали в Красногорске. Еще одну подпольную аптеку оперативники накрыли в одной из жилых квартир в Москве. Чем опасны незаконные препараты?— Регистрационные удостоверения на данные медицинские изделия имеются у вашей компании?— Я не в курсе!Торговца нелегальными медицинскими изделиями хватают, в буквальном смысле, за руку. Специалисты Росздравнадзора и оперативники Управления экономической безопасности под видом стоматологов приобрели материал для пломб производства Южной Кореи. Документов на товар у продавца не оказалось.Международная стоматологическая выставка в Красногорске, сотни компаний, на прилавках все — от пилок для зубов до медицинской мебели. Настоящий муравейник среди покупателей, руководители частных клиник и стоматологи на дому. В Росздравнадзоре говорят, что больше половины представленной на выставке продукции контрафакт — препараты, которые не прошли регистрацию в России."Все медицинские изделия, которые используются на территории России, должны обязательно проходить процедуру регистрации. Специальные организации тестируют данные изделия и проверяют качество, безопасность и эффективность", — прокомментировала ситуацию помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.Лаборатория токсикологии — здесь изучают препараты, прежде чем они поступят в продажу, проводят тесты. Вот так исследуют пломбировочный материал. Выдавливают содержимое, а дальше из этой субстанции формируют пломбу. Анализ покажет, насколько это изделие безопасно.Пломбы в жидком виде, как цемент для зубов. Если товар не сертифицирован, нет никаких гарантий, а реакция организма на вещество неизвестна."Мы не знаем, что это за материал, он может быть токсичным. Последствия таковы, что могут быть какие-то непонятные реакции в полости рта, заканчивая всевозможными болезнями", — поделился врач-стоматолог Владимир Тибилов.Контрафакт — не только в стоматологии. Например, подпольные аптекари превратили квартиру на окраине Москвы в склад таблеток. Запрещенные лекарства завозили из-за рубежа и продавали через Интернет. Среди препаратов и сильнодействующие, в том числе для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями."Установлено, что данный препарат не зарегистрирован на территории России и не включен в государственный реестр лекарственных средств. Главным следственным управлением СК России по Москве было возбуждено уголовное дело", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.За торговлю запрещенными препаратами грозят реальные сроки. Что это за препараты, как и в каких условиях их произвели, задержанные объяснить не смогли. Теперь это будут выяснять специалисты.