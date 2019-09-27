Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. Разговоры о преемнике Батьки последнее время ходят все чаще. Политолог Александр Класковский уверен: оставлять кресло главы государства Лукашенко пока не намерен. На это есть одна очень веская причина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25лет. Разговоры о преемнике Батьки последнее время ходят все чаще. ПолитологАлександр Класковский уверен: оставлять кресло главы государства Лукашенко покане намерен. На это есть одна очень веская причина.Рассуждения о том, что Лукашенко не станет засиживаться напрезидентском посту до конца жизни эксперт назвал наивными. "Никуда вождьуходить не собирается. Перед ним разве что два вызова – неумолимый бег времении Кремль"", – написал эксперт на своей странице в Фейсбук.При этом сам Лукашенко не раз жаловался, что "наелсявласти" и намекал, что до конца жизни засиживаться не намерен, отметилполитолог. "Я не хочу, чтоб в меня, когда я уйду, палками бросали" – эти словабелорусский лидер сказал в 2012 году, напомнил Класковский.Проблема в том, что за четверть века правления Лукашенконажил много врагов внутри страны и за рубежом. Понимая это, президент многовремени уделяет безопасности себя и своих близких, отметил Класковский.После отставки риски для Батьки резко возрастут, сказалполитолог в беседе с изданием naviny.by. По его мнению, боится, чтопреемник может оказаться гораздо слабее его, не справиться с ношей власти."Или кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех противвсех", – развивает мысль эксперт.Часто можно слышать мнение, что белорусский лидер делаетставку на семью. Знакомые с ситуацией в Белоруссии люди прочат президентскоекресло старшему сыну Лукашенко – 43-летнему Виктору.А после него, не исключаютэксперты, бразды правления может взять младший сын Николай. Парню всего 15 лет, но он начитан и эрудирован, учит иностранные языки, занимается спортом, музыкой, благотворительностью. В своем отпрыске души не чает.