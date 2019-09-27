Сегодня, 27 сентября, певица Ани Лорак празднует 41-летие.
Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров.
Сегодня, 27 сентября, певица Ани Лорак празднует 41-летие.
Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров.
На личной странице соцсети "Инстаграм" артист опубликовал
фото, на котором он запечатлен в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров и его
подруга позируют в узком гостиничном коридоре.
"С днем рождения, божественная", – подписал поп-король
снимок.
Одной из первых на публикацию отреагировала сама Ани Лорак. "Спасибо,
мой дорогой!" – отметила она в комментариях.
На этом Филипп Киркоров не остановился. В "Сторис"
он выложил несколько фотоколлажей, состоящих из архивных фото Лорак и его
самого. Кадры дополнены различными эффектами анимации: летающими
сердечками, конфетти и нотами.
Напомним, что и Ани Лорак связывает крепкая дружба.
Артист даже стал крестным отцом единственной дочери артистки – Софии. Наследница
певицы уже учится во втором классе.
Напомним, что этот
год для вокалистки был богат на события. Ани Лорак развелась с мужем – турецким
бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Расставанию супругов предшествовал громкий
скандал в прессе: Мурата заметили в объятиях другой. В этот тяжелый момент
певицу поддерживал лучший друг – . Между тем не так давно в Сети
появилась информация, что Ани Лорак теперь состоит в отношениях с
саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.