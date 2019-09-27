Сегодня, 27 сентября, певица Ани Лорак празднует 41-летие. Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров.

Сегодня, 27 сентября, певица Ани Лорак празднует 41-летие.Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров.На личной странице соцсети "Инстаграм" артист опубликовалфото, на котором он запечатлен в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров и егоподруга позируют в узком гостиничном коридоре."С днем рождения, божественная", – подписал поп-корольснимок.Одной из первых на публикацию отреагировала сама Ани Лорак. "Спасибо,мой дорогой!" – отметила она в комментариях.На этом Филипп Киркоров не остановился. В "Сторис"он выложил несколько фотоколлажей, состоящих из архивных фото Лорак и егосамого. Кадры дополнены различными эффектами анимации: летающимисердечками, конфетти и нотами.Напомним, что и Ани Лорак связывает крепкая дружба.Артист даже стал крестным отцом единственной дочери артистки – Софии. Наследницапевицы уже учится во втором классе.Напомним, что этотгод для вокалистки был богат на события. Ани Лорак развелась с мужем – турецкимбизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Расставанию супругов предшествовал громкийскандал в прессе: Мурата заметили в объятиях другой. В этот тяжелый моментпевицу поддерживал лучший друг – . Между тем не так давно в Сетипоявилась информация, что Ани Лорак теперь состоит в отношениях ссаунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.