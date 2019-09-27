Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы о том, что Киеву необходимо рвать все связи с Москвой и переставать быть частью русского мира, прокомментировали в России. Именно подобные стремления, отметили в Совете Федерации, и являются главной причиной всех бед украинского народа и государства.

Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы о том, что Киеву необходимо рвать все связи с Москвой и переставать быть частью "русского мира", прокомментировали в России. Именно подобные стремления, отметили в Совете Федерации, и являются главной причиной всех бед украинского народа и государства.Как бы громко и много украинские политики ни пытались убедить всех вокруг и самих себя в том что Украина не имеет никакой связи с Россией и русским миром, реальность говорит об обратном. "Потому что общие корни, традиции, культурные и семейные ценности", – объяснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков."Были надежды, что с избранием нового президента вернется разум в головы руководителей Украины", – цитирует сенатора. Судя по тому, что вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба взялся говорить о необходимости разрыва с "русским миром" уже после прихода Владимира Зеленского, эти ожидания не оправдались.При этом украинские политики словно не замечают, что чем активнее они пытаются порвать со своим историческим прошлым, тем больше бед сыпется на Украину. "Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира", – подчеркнул Сергей Цеков.Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказал о том, почему, по его мнению, Евросоюз не спешит распахнуть свои объятия для украинцев. Дело в том, уверен он, что на Запада, да и на самой Украине, страну до сих пор считают частью "русского мира". "Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. Нужно самим перестать быть частью русского мира", – подчеркнул он.