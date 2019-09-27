У СМИ пока нет ни одной фотографии Анастасии Заворотнюк, сделанной после появившейся информации о ее болезни — глиобластомы. Бывшая сотрудница частной клиники, в которой проходит лечение актрисы, готова предоставить свежие фотографии известной пациентки.

У СМИ пока нет ни одной фотографии Анастасии Заворотнюк, сделанной после появившейся информации о ее болезни — глиобластомы. Бывшая сотрудница частной клиники, в которой проходит лечение актрисы, готова предоставить свежие фотографии известной пациентки за вознаграждение.Как сообщает StarHit, экс-сотрудница пожелала не оглашать свое имя, при этом она заявила, что у нее на руках имеются кадры, способные заинтересовать общественность. Неизвестно, какую цену она просит за снимки. Бывшая работница клиники сообщила, что у нее имеются видео Заворотнюк в медицинском учреждении, а также семнадцать фотографий, сделанные в период с 15 по 25 сентября 2019 года.По словам женщины, в больнице она не работает со вчерашнего дня, с 26 сентября, потому готова передать все записи на анонимных условиях за вознаграждение.Новости о тяжелом состоянии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Родные артистки пока никак не прокомментировали данную информацию и не рассказывают подробности о состоянии самой известной няни страны.