На 69-м году ушел из жизни бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Этот пост он занимал с 1996 по 2012 год. Как сообщили его коллеги, причиной смерти стал рак легких. Александр Кузьмин будет похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.

В ночь на 27 сентября на 69-м году ушел из жизни бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Этот пост народный архитектор Российской Федерации, заслуженный архитектор РФ, почетный строитель России и Москвы занимал с 1996-го по 2012 год.Как сообщили его коллеги, причиной смерти стал рак легких, передает РИА Новости.Соболезнования родным и близким от себя лично и от всего коллектива Москомархитектуры выразил нынешний главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, который пришел на смену Кузьмину в 2012 году."Александр Кузьмин — эпоха, — отметил Кузнецов. — Он всегда вызывал большое уважение и был подлинным мастером своего дела — в прямом смысле слова творил историю нашей архитектуры и нашего города".Прощание с Александром Кузьминым состоится 30 сентября в Центральном доме архитектора. Похоронен он будет на Ваганьковском кладбище столицы.