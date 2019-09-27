В одной из клиник Челябинска впервые приняли роды у девушки с пересаженной почкой. Ранее таких тяжелых пациенток направляли в специализированные медицинские центры в Москву. В этот раз от пересадки почки до появления малыша на свет беременная находилась под присмотром местных специалистов.

В одной из клиник Челябинска впервые приняли роды у девушки с пересаженной почкой. Ранее таких "тяжелых" пациенток направляли в специализированные медицинские центры в Москву. В этот раз от пересадки почки до появления малыша на свет беременная находилась под присмотром местных специалистов.Как передает ГТРК "Южный Урал", накануне, 25 сентября челябинка родила мальчика весом 900 граммов. Родовспоможение путем кесарева сечения южноуральские врачи провели девушке на седьмом месяце беременности. Сейчас новорожденного малыша выхаживают в перинатальном центре.Отметим, вынашивание ребенка было осложнено тем, что в юном возрасте девушке после болезни потребовалась операция по пересадке почки. Поле этого зачастую врачи не рекомендуют рожать, так как в период беременности велик риск осложнений. Но для 24-летней челябинки все завершилось успешно. После родов она под присмотром опытных медиков наблюдается в неврологии областной больницы.