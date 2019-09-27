Грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили приветствовала проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии.

Грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили приветствовала проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии. Переговоры между Сергеем Лавровым и Давидом Залкалиани состоялись при посредничестве Швейцарии на полях Генассамблеи в Нью-Йорке."Это был верный шаг. Мы должны сделать все для того, чтобы конфликт был урегулирован мирным путём, без войны", — сообщила РИА Новости Кетеван Цихелашвили. При этом она отметила, что одна встреча не способна решить все существующие между двумя странами проблемы.В положительном ключе оценила прошедшие переговоры и бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — Демократическое движение" Нино Бурджанадзе. При этом она уверена, что Тбилиси необходимо вести и прямой диалог с Москвой без посредников."Это просто позорно, когда государство изначально говорит, что оно не может разговаривать на равных", — заявила ТАСС Бурджанадзе.А вот экс-президент Грузии Михаил Саакашвили даже записал видеообращение после прошедших переговоров, в котором утверждает, что Россия и Грузия на самом деле якобы ведут переговоры о военном нейтралитете Тбилиси. При этом он обвинил РФ в угрозах применить санкции, если Грузия не пойдет на это. Никаких официальных заявлений на этот счет ни от российской, ни от грузинской сторон пока не поступало​​​.Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в 2008 году после того, как Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.