В матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даллас Старз на льду домашней арены Американ Эйрлайнс Центр проиграл команде Миннесота Уайлд со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

В матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду домашней арены "Американ Эйрлайнс Центр" проиграл команде "Миннесота Уайлд" со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).У победителей встречи голами отметились Джордан Гринвэй и Джейсон Закер, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Радек Факса.Российский голкипер "звезд" Антон Худобин провел на льду 58 минут 56 секунд и отразил 21 из 23 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.В следующем матче предсезонки НХЛ "Даллас", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, в воскресенье, 29 сентября примет "Колорадо".