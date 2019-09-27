Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поддержал идею переноса российского этапа Формулы-1 из Сочи в Санкт-Петербург. Гран-при России с 2014 года проводится в Сочи.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поддержал идею переноса российского этапа Формулы-1 из Сочи в Санкт-Петербург. Гран-при России с 2014 года проводится в Сочи."Возможно, это хорошая идея, чтобы этап проходил ближе к крупным городам, таким как Москва или Санкт-Петербург. Это позволит присутствовать на трибунах большему количеству зрителей. Так будет удобнее и болельщикам из Европы", — приводит слова Квята РИА Новости.Даниил Квят рассчитывает заработать очки на российском этапе Гран-при. Главная гонка запланирована на воскресенье. "Трасса в Сочи — одна из самых обгонных в чемпионате. Учитывая то, что я буду стартовать сзади, то финиш в очковой зоне будет отличным результатом", — цитирует Квята ТАСС.