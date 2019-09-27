Расследованием уголовного дела в отношении священника, обвиняемого в изнасиловании ребенка, займется Главное следственное управление СК России.

Расследованием уголовного дела в отношении священника, обвиняемого в изнасиловании ребенка, займется Главное следственное управление СК России.65-летний настоятель православной Свято-Троицкой Семионовой обители в Оренбургской области Николай Стремской был арестован по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и в изнасиловании несовершеннолетних.По данным следствия, с января по август 2018 года мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей. Одну из девочек он изнасиловал.Вместе с Николаем Стремским арестована его взрослая дочь и ее муж. Их обвиняют в применении насилия и ограничении свободы в отношении трех воспитанников священника. По данным следователей, дети были заперты в гараже и удерживались там длительное время.Всего по уголовному делу признаны потерпевшими семь несовершеннолетних, с ними сейчас работают психологи.Руководителем Свято-Троицкой Семионовой обители назначен протоиерей Иоанн Кочанкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе оренбургской епархии."В настоящее время в обители в Саракташе продолжаются совершаться богослужения, гимназия тоже работает в штатном режиме, учеба не прервана", — подчеркнули в епархии.Ранее священник Николай Стремской был запрещен в служении на время расследования.