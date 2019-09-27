Сразу три случая авиадебоша на борту самолетов произошли за последние сутки. Нарушители порядка на высоте более десяти тысяч метров не отказывали себе ни в чем: ругались матом, разгуливали по салону, были нетрезвы и даже устроили драку. Причем в одном из эпизодов оказался задействован известный российский артист — он устроил скандал в самолете.

Сразу три случая авиадебоша на борту самолетов произошли за последние сутки. Нарушители порядка на высоте более десяти тысяч метров не отказывали себе ни в чем: ругались матом, разгуливали по салону, были нетрезвы и даже устроили драку. Причем в одном из эпизодов оказался задействован известный российский артист — он устроил скандал в самолете. Что меняет людей, когда они отрываются от земли?Артист Максим Аверин взволнован, судя по манере общения на видео. Все же во время рейса Барнаул-Москва произошел не просто мелкий конфликт. Иначе почему его уводит полиция?"Произошло недоразумение. Все выяснили отношения, все разошлись. Иди домой", — комментирует ситуацию на видео Максим Аверин.На борту они выступили дуэтом. Главная роль была у директора артиста Николая Коренева. Сам Аверин улыбался в сторонке, пока его коллега ругался матом, унижал экипаж, после взлета ввалился в кухню бизнес-класса, срывал шторки, а на выходе из самолета вовсе поднял руку на стюардессу, пока полицейский не видел.Конечно, директор Аверина Коренев заявил, что все преувеличено — он был адекватен, ведь выпил всего два бокала шампанского. Классическое либретто к авиадебошу для пассажиров любых профессий.Кто-то, по традиции, перед вылетом обязательно заходит в бар пропустить стаканчик. А потом еще один, еще и еще. А кто-то после регистрации, уже в чистой зоне, заходит в бизнес-лаунж (карточки для доступа сейчас выдают едва ли не с каждой банковской кредиткой) и там, когда видит бесплатный алкоголь в неограниченном количестве, не может устоять.Дебош в самолете происходит примерно каждые пять дней — такова статистика по всем российским авиакомпаниям. Например, аэропорт Кольцово. Пьяный екатеринбуржец во время перелета на въетнамский курорт ругался матом и вел себя агрессивно. Когда он вернулся с курорта домой, его задержали. Впереди — суд.В Минводах рейс из Москвы пришлось встречать и полиции, и бригаде врачей: во время полета подрались две женщины. Синяки, ссадины, административная ответственность. Вообще, ответственность за дебоши в самолете ужесточается, вплоть до реальных тюремных сроков. Но чаще всего хулигану грозит мелкий штраф — не страшно."Нужно развивать экономическую составляющую, чтобы хулиган понимал, что дебош будет за его счет. И счет будет немаленьким", — прокомментировал ситуацию главный эксперт Института транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.Остановить авиадебошира должно и внесение в "черные списки", но эта мера в России применяется недавно, а пьяный человек не думает о последствиях. Плюс у авиакомпании должны быть веские доводы. В "черный список" пассажир может быть внесен за неподчинение требованиям командира воздушного судна, за хулиганство на борту, за создание угрозы безопасности полета.Максим Аверин и его директор в черные списки авиакомпании не попали — отделались штрафами за мелкое хулиганство. Этой осенью Госдума окончательно рассмотрит законопроект о применении спецсредств на борту самолета. Экипажи получат право фиксировать буйных пассажиров.