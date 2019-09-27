Донецкая народная республика (ДНР) ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии.

Донецкая народная республика (ДНР) ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава ДНР Денис Пушилин, комментируя соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.Пушилин подчеркнул, что с поддержанием общественной безопасности на территории и границах самопровозглашенной республики справляются правоохранительные органы ДНР, а Минск – гораздо ценнее как место, где проходят заседания Контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это новое предложение и отметил, что "безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению".