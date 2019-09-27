Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов, сообщили в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы, а также Минюст, МИД и Роскомнадзор.
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов, сообщили в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы, а также Минюст, МИД и Роскомнадзор.
Немецкая телерадиокомпания размещала призывы принять участие
в несанкционированных акциях в Москве и нарушила ряд законов, сообщил глава
комиссии Василий Пискарев. Размещенный в Твиттер-аккаунте Deutsche Welle призыв
участвовать в незаконном митинге парламентарии проанализировали вместе с
экспертом-лингвистом.
Кроме того, депутаты усмотрели нарушение антиэкстремистского
законодательства в некоторых публикациях изданиях. В частности, речь идет о
ситуации на Северком Кавказе.
Материалы расследования комиссия направит в Генпрокуратуру,
МВД, ФСБ и Роскомнадзор. "Для принятия соответствующих мер, в том числе
привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного
законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в
МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации", – пояснил Пискарев.
Депутаты обратятся в Минюст для включения Deutsche Welle в
список иностранных агентов. Также законодатели изучат материалы "Радио
"Свобода" и других медиа. У парламентариев остались вопросы и к деятельности
Google и Facebook.
Комиссия может предложить Думе провести международные
парламентские слушания по вопросам иностранного вмешательства с приглашением
как обвиняющих, так и обвиняемых. Пискарев напомнил о заявлении главы
парламента Китая Ли Чжаньшу, который выразил озабоченность американским
вмешательством во внутренние дела КНР.