Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов, сообщили в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы, а также Минюст, МИД и Роскомнадзор.

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила ряд российских законов, сообщили в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы, а также Минюст, МИД и Роскомнадзор.Немецкая телерадиокомпания размещала призывы принять участиев несанкционированных акциях в Москве и нарушила ряд законов, сообщил главакомиссии Василий Пискарев. Размещенный в Твиттер-аккаунте Deutsche Welle призывучаствовать в незаконном митинге парламентарии проанализировали вместе сэкспертом-лингвистом.Кроме того, депутаты усмотрели нарушение антиэкстремистскогозаконодательства в некоторых публикациях изданиях. В частности, речь идет оситуации на Северком Кавказе.Материалы расследования комиссия направит в Генпрокуратуру,МВД, ФСБ и Роскомнадзор. "Для принятия соответствующих мер, в том числепривлечения к административной ответственности за нарушение избирательногозаконодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также вМИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации", – пояснил Пискарев.Депутаты обратятся в Минюст для включения Deutsche Welle всписок иностранных агентов. Также законодатели изучат материалы "Радио"Свобода" и других медиа. У парламентариев остались вопросы и к деятельностиGoogle и Facebook.Комиссия может предложить Думе провести международныепарламентские слушания по вопросам иностранного вмешательства с приглашениемкак обвиняющих, так и обвиняемых. Пискарев напомнил о заявлении главыпарламента Китая Ли Чжаньшу, который выразил озабоченность американскимвмешательством во внутренние дела КНР.