Банк одобрил сделки со счетами эскроу почти на 500 млрд рублей.

Сумма сделок по кредитованию застройщиков с применением эскроу-счетов, одобренных Сбербанком, в настоящее время составляет 490 млрд рублей, сообщил в четверг вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов."С апреля прошлого года Сбербанк одобрил 470 сделок проектного финансирования с эскроу на общую сумму 490 млрд рублей", - рассказал журналистам Сергей Бессонов."Наша доля по количеству заключенных договоров – это 65% на российском рынке в целом. Это порядка 2/3", - отметил банкир.Портфель Сбербанка по финансированию жилья вырос почти на 30% до 320 млрд рублей. Наиболее активный рост произошел за июль-август. К концу года мы ожидаем увеличения портфеля до 60%, добавил он.С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.