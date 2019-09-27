28 сентября стартует новый, юбилейный сезон мистического шоу Битва экстрасенсов на ТНТ. Лучших колдунов, шаманов и магов проверит скандально известная балерина Анастасия Волочкова.

28 сентября стартует новый, юбилейный сезон мистического шоу"Битва экстрасенсов" на ТНТ. Лучших колдунов, шаманов и магов проверит скандальноизвестная балерина Анастасия Волочкова.Сообщается, что бывшая прима Большого театра будет скрыватьсяпод маской "Мистера Х". Экстрасенсы должны будут раскрыть все тайны эксцентричнойАнастасии Волочковой. Интересно, как балерина отреагирует, когда телемедиумывытащат все скелеты из ее шкафов.В первом выпуске программы поклонники увидят, как проходилкастинг в 20-й сезон "Битвы экстрасенсов". Участники со всего мира пройдуттрадиционные испытания "Ширма", "Багажник" и "Мистер Х".Оказалось, что проверять магов и шаманов теперь будут по-новому.Например, испытание "Багажник" будет проводиться без ведущего, камер исъемочной группы. Следить за работой участников в будут скептически настроенныезрители.Отметим, успевает не только сниматься вразличных шоу, но и прививать поклонникам любовь к спорту. Теперь в личном "Инстаграм"балерина публикует бесплатные видеоуроки, где объясняет, как правильно тренироватьте или иные группы мышц и учит садиться на шпагат.