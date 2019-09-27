28 сентября стартует новый, юбилейный сезон мистического шоу
Битва экстрасенсов на ТНТ. Лучших колдунов, шаманов и магов проверит скандально
известная балерина Анастасия Волочкова.
28 сентября стартует новый, юбилейный сезон мистического шоу
"Битва экстрасенсов" на ТНТ. Лучших колдунов, шаманов и магов проверит скандально
известная балерина Анастасия Волочкова.
Сообщается, что бывшая прима Большого театра будет скрываться
под маской "Мистера Х". Экстрасенсы должны будут раскрыть все тайны эксцентричной
Анастасии Волочковой. Интересно, как балерина отреагирует, когда телемедиумы
вытащат все скелеты из ее шкафов.
В первом выпуске программы поклонники увидят, как проходил
кастинг в 20-й сезон "Битвы экстрасенсов". Участники со всего мира пройдут
традиционные испытания "Ширма", "Багажник" и "Мистер Х".
Оказалось, что проверять магов и шаманов теперь будут по-новому.
Например, испытание "Багажник" будет проводиться без ведущего, камер и
съемочной группы. Следить за работой участников в будут скептически настроенные
зрители.
Отметим, успевает не только сниматься в
различных шоу, но и прививать поклонникам любовь к спорту. Теперь в личном "Инстаграм"
балерина публикует бесплатные видеоуроки, где объясняет, как правильно тренировать
те или иные группы мышц и учит садиться на шпагат.