Очутиться на первом балу Наташи Ростовой, погрузиться в любимые сказки Пушкина или увидеть, как рождается современное искусство: в эти выходные москвичей ждет настоящий культурный марафон. А еще - последняя возможность совместить приятное с полезным и проверить здоровье прямо во время прогулки в парке.

Очутиться на первом балу Наташи Ростовой, погрузиться в любимые сказки Пушкина или увидеть, как рождается современное искусство: в эти выходные москвичей ждет настоящий культурный марафон. А еще — последняя возможность совместить приятное с полезным и проверить здоровье прямо во время прогулки в парке.На территории Трехгорной мануфактуры сейчас проходит фестиваль современного искусства. В огромном выставочном пространстве представлены лучшие работы художников из 16 стран мира.Пейзажи, портреты, некоторые картины — словно из фантастической реальности: меняют свой цвет и композицию. Оживить полотна можно с помощью гаджетов.А это — мастерские живописи, где художники учат всех желающих рисовать в разных техниках: маслом, акварелью и даже с помощью очков виртуальной реальности. На уроки обязательно нужно заранее зарегистрироваться.В музее-усадьбе "Остафьево" — уже ожившая история. Завтра там открывается первый исторический фестиваль "Война и мир". Гости смогут окунуться в атмосферу XIX века, поучаствовать в дворянских развлечениях и побывать на балу вместе с героями романа Наташей Ростовой и Андреем Болконским. Но не забывайте о дресс-коде.В Большом театре премьера: на Новой сцене — опера "Сказка о царе Салтане". Необычные костюмы, декорации, цирковые трюки. Сказочная атмосфера гарантирована: будет и белочка, жонглирующая золотыми орешками, и Царевна-Лебедь, парящая над зрительным залом.Для детей — фестиваль спектаклей "Гаврош". В этом сезоне — представления театров из Голландии: музыкальные, кукольные, драматические, клоунские. Спектакли пройдут на ведущих площадках столицы — в "Театриуме на Серпуховке", в "Современнике", в Театре Моссовета и других.И хотя бы немного времени оставьте на здоровье: сейчас последние дни, когда работают павильоны "Здоровая Москва", где можно пройти бесплатную диспансеризацию. Нужно просто взять с собой паспорт или страховой полис. Такие павильоны есть в каждом районе, работают они с восьми утра и до 10 вечера без перерывов.Сегодня пока прохладно, но, как обещают синоптики, погода берет курс на потепление. В Москву с приличным опозданием идет бабье лето — уже в воскресенье температура начнет расти. Правда, возможны небольшие дожди, так что не забудьте взять зонтики.