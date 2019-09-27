Весь сегодняшний день, 27 сентября, к французскому посольству в Москве приходили люди, чтобы отдать дань памяти Жаку Шираку. Бывший президент Франции и один из крупнейших мировых политиков умер накануне на 87-ом году жизни. Франция простится с Шираком в воскресенье, 29 сентября. Официальная церемония пройдет в центре Парижа.

Весь сегодняшний день, 27 сентября, к французскому посольству в Москве приходили люди, чтобы отдать дань памяти Жаку Шираку. Бывший президент Франции и один из крупнейших мировых политиков умер накануне на 87-ом году жизни. У здания дипмиссии установлена книга соболезнований, в которой все желающие могли сделать запись. Франция простится с Шираком в воскресенье, 29 сентября. Официальная церемония пройдет в центре Парижа. В понедельник, 30 сентября, в стране объявят общенациональный траур. Сегодня же все французские газеты вышли с портретом Ширака на первых полосах, а кое-где местные власти уже объявили о планах увековечить его память. Так, в Ницце его именем назовут одну из улиц или площадей города.Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, которой не стало три года назад — кончину отец переживал очень остро. Для Ширака вообще семья была на первом месте, а потому и погребение будет закрыто для посторонних глаз. Проститься все желающие смогут за день до этого, в воскресенье, в доме инвалидов.Жак Ширак сегодня, 27 сентября, конечно на всех первых полосах французских газет. Некоторые издания даже посвятили ему около десятка отдельных страниц. Разные фотографии, разные заголовки, но суть одна — Франция потеряла великого политика и скорбит. На вопрос о том, грустная ли для него новость о кончине экс-президента, местный житель Оверстанс Филипп ответил: "Конечно, кончина любого человека — это грустно, особенно когда речь идет о французском президенте Шираке. Он олицетворял собой Европу, очень жаль".Наследник Жоржа Помпиду и Шарля де Голля, дважды премьер, дважды президент. 18 лет он был мэром Парижа, дышал политикой, при этом отличался невероятной эрудицией и интеллигентностью. В юности знал русский и сам перевел на французский Евгения Онегина, увлекался культурой Африки и Азии. В 1995-ом, сразу после избрания на пост главы государства, распорядился построить музей Бранли для защиты культур и народов от последствий глобализации. В память о нем музей около двух недель будет пускать посетителей бесплатно.Еще одна местная жительница Марго Пратс поделилась своими воспоминаниями: "Когда он был президентом, мне было всего 10-12 лет, но я помню, как вся Франция радовалась его победе над национальным фронтом, но больше запомнятся его фотографии. Он всегда был человек стиля, то позировал в кафе в Сен-Тропе, то перепрыгивал турникеты в парижском метро — он был не такой как все".Фотографии, как вспышки из прошлого, одна за другой на большом экране у мэрии Парижа. О нем говорят и днем, и ночью. Жак Ширак считается самым любимым президентом пятой республики после Шарля де Голля. За сухой статистикой поистине народная любовь.Елисейский дворец открыли ночью, чтобы всех желающие смогли прийти и оставить запись в книге памяти. Несмотря на поздний час, людей так много, что очередь выходит далеко за пределы дворца.Погасла Эйфелева башня, во всех госучреждениях и школах пройдут минуты молчания. Ею же будут открывать все матчи французской футбольной лиги на этих выходных. Понедельник во Франции объявлен днем национального траура.