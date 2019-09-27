Накануне Всемирного дня сердца состоялась пресс-конференция главного кардиохирурга Минздрава России, президента Лиги здоровья нации, академика Лео Бокерия. Он представил оздоровительные программы и дал рекомендации по профилактике сердечных патологий. Основные из них — это активный образ жизни и отказ от вредных привычек.

Накануне Всемирного дня сердца состоялась пресс-конференция главного кардиохирурга Минздрава России, президента Лиги здоровья нации, академика Лео Бокерия. Он представил оздоровительные программы и дал рекомендации по профилактике сердечных патологий. Основные из них — это активный образ жизни и отказ от вредных привычек.По словам Бокерии, сердечно-сосудистые заболевания во всем мире занимают лидирующее положение в смертности населения, именно потому данная проблема носит глобальный характер. В России количество сердечно-сосудистых заболеваний в последнее время падает. Это можно объяснить тем, что все больше людей встают на сторону здорового образа жизни. Президент Лиги здоровья нации отметил, что ведет статистику сердечно-сосудистой хирургии в нашей стране с 1995 года.Лео Бокерия рассказал, что кроме лекарств существуют и другие эффективные методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь, это отказ от курения, алкоголя, а также занятия спортом. Гипертоническая болезнь не прогрессирует, если ее вовремя обнаружить и придерживаться здорового образа жизни.Главный кардиохирург Минздрава России отметил, что ходьба остается самым физиологичным и доступным видом физической активности, не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства. Именно потому Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были инициированы проекты "10 000 шагов к жизни", "Человек идущий", "Прогулка с врачом". У ходьбы практически нет противопоказаний.Так, программа "10 000 шагов к жизни" существует более шести лет. Ее суть состоит в том, что каждый человек ежедневно должен проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности. В рамках данного проекта открыты и работают специальные маршруты более чем в 50 городах России.Суть программы "Человек идущий" заключается в том, что она предполагает проведение соревнований по фоновой ходьбе между командами ВУЗов, корпоративными командами, командами муниципалитетов, а также неформальными объединениями граждан. Для участия в проекте необходимо подключиться к единому Интернет-ресурсу "человекидущий.рф". Он обеспечивает подсчет шагов каждого участника, а также формирует рейтинги команд.Проект "Прогулка с врачом" имеет большую международную историю. В России он реализуется под руководством Ольги Бокерии, которая привезла данную программу из США. Изначально она была задумана и реализована в Австралии.Суть проекта заключается в том, что человек совершает пешую прогулку с врачом, во время которой может посоветоваться, пообщаться со специалистом на интересующие темы. Целевая аудитория этой программы зачастую — люди, уже имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой или перенесшие операции, нуждающиеся в реабилитационных мероприятиях.Для тех, кто хочет заняться ходьбой, Лео Бокерия дал несколько советов. По его словам, ходить нужно в равномерном стиле, чтобы человек одновременно мог и говорить, и дышать. Нагрузки нужно увеличивать постепенно. Например, для начала человеку достаточно ходить два часа в неделю в удобном для него ритме. Желательно ходить не расслабленно, а соблюдать определенный темп, который соответствует показателям пульса. Идти нужно так, чтобы комфортно преодолеть, как минимум, километр. Впоследствии люди начинают себя лучше чувствовать и могут вернуться к более активным видам спорта, которыми занимались ранее.