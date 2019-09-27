Московский эндокринный завод получил разрешительные документы на ввоз в Россию одиннадцати тысяч упаковок лекарств, которые не производятся в стране. Речь идет о препаратах, предназначенных для детей с хроническими заболеваниями. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Московский эндокринный завод получил разрешительные документы на ввоз в Россию одиннадцати тысяч упаковок лекарств, которые не производятся в стране. Речь идет о препаратах, предназначенных для детей с хроническими заболеваниями. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.Российский политик отметила, что в четверг, 26 сентября, председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение для обеспечения детей лекарственными препаратами, которые не производятся в России или производятся, но не в тех необходимых формах. При этом Голикова напомнила, что ранее уже было подписано распоряжение о выделении 26,2 миллиона рублей на закупку четырех препаратов, сообщает "Россия 24".Вице-премьер отметила, что если лекарств не хватит на всех детей с хроническими заболеваниями, то будут приняты дополнительные меры обеспечения их препаратами. По словам Голиковой, завоз одиннадцати тысяч упаковок состоится в октябре текущего года. Кроме того, в настоящее время правительство совместно с депутатами Госдумы прорабатывает поправки в законодательство, в соответствии с которыми будет налажено постоянное осуществление подобных закупок. Это продлится до того момента, когда в стране будет налажено собственное производство необходимых лекарств.Ранее в четверг, 26 сентября, сотрудники МВД и ФСБ разоблачили преступную группу, которая ввозила и продавала незарегистрированные в России лекарства через специальный сайт в Интернете. Трое фигурантов задержаны. При проведении обыска у них обнаружили более двухсот единиц незарегистрированных лекарств, в том числе для лечения тяжелых заболеваний.