Телеведущая подогрела домыслы о том, что их с коллегой, Эвклидом Кюрдзидисом, связывают не только профессиональные отношения. Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграм фото со знаменитым актером, снабдив его очень неоднозначной подписью.

Телеведущаяподогрела домыслы о том, что их с коллегой, ЭвклидомКюрдзидисом, связывают не только профессиональные отношения. ЛарисаГузеева опубликовала в Инстаграм фото со знаменитым актером, снабдив его оченьнеоднозначной подписью.Артистка снялась в обнимку с давнимдругом. На днях Эвклид сводил ведущую шоу "Давай поженимся" Первого канала вгреческий ресторан. Звезды пообедали вдвоем. Для Ларисы актер арендовал целыйзал, в котором шеф-повар делал им лучшие блюда."Мой прекрасный Эвклид. Спасибо залюбовь!", – подписала Лариса Гузеева кадр с Кюрдзидисом.Поклонники живот отреагировали на пост знаменитости. "Ваш муж?", "Вы могли бы быть красивой парой!", "Интрига", "Закакую любовь?", – стали расспрашивать звезду фолловеры. Однако их любопытство осталосьнеудовлетворенным.Напомним, ранее народ уже судачил о романезнаменитостей.В 2017-м году поговаривали, что между и ЭвклидомКюрдзидисом есть нечто большее, чем просто дружба. Именнотогда от самой актрисы стало известно, что в ее семье с Игорем Бухаровым не всегладко.Действительно между коллегами имелиместо любовные отношения, сами они не комментируют. Однако поистине теплыечувства к артисту, демонстрировать не перестала.