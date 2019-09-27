Телеведущая
подогрела домыслы о том, что их с коллегой, Эвклидом
Кюрдзидисом, связывают не только профессиональные отношения. Лариса
Гузеева опубликовала в Инстаграм фото со знаменитым актером, снабдив его очень
неоднозначной подписью.
Телеведущая
подогрела домыслы о том, что их с коллегой, Эвклидом
Кюрдзидисом, связывают не только профессиональные отношения. Лариса
Гузеева опубликовала в Инстаграм фото со знаменитым актером, снабдив его очень
неоднозначной подписью.
Артистка снялась в обнимку с давним
другом. На днях Эвклид сводил ведущую шоу "Давай поженимся" Первого канала в
греческий ресторан. Звезды пообедали вдвоем. Для Ларисы актер арендовал целый
зал, в котором шеф-повар делал им лучшие блюда.
"Мой прекрасный Эвклид. Спасибо за
любовь!", – подписала Лариса Гузеева кадр с Кюрдзидисом.
Поклонники живот отреагировали на пост знаменитости. "Ваш муж?", "Вы могли бы быть красивой парой!", "Интрига", "За
какую любовь?", – стали расспрашивать звезду фолловеры. Однако их любопытство осталось
неудовлетворенным.
Напомним, ранее народ уже судачил о романе
знаменитостей.
В 2017-м году поговаривали, что между и Эвклидом
Кюрдзидисом есть нечто большее, чем просто дружба. Именно
тогда от самой актрисы стало известно, что в ее семье с Игорем Бухаровым не все
гладко.
Действительно между коллегами имели
место любовные отношения, сами они не комментируют. Однако поистине теплые
чувства к артисту, демонстрировать не перестала.