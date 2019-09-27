Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в ближайшее время сменит и название, и логотип. Это решение было принято на конгрессе организации.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в ближайшее время сменит и название, и логотип. Это решение было принято на конгрессе организации.Инициатором смены вывески стал президент ИААФ Себастьян Коэ. По мнению знаменитого британского бегуна, название устарело. "Мне всегда нужно было три или четыре минуты на объяснение, к какой организации я отношусь, Новое название должно стать более емким и понятным", — приводит слова Коэ ТАСС.Будет также изменен логотип ИААФ просуществовавший более ста лет. Новые атрибуты будет внедрены после чемпионата мира, который скоро стартует в столице Катара Дохе.