Самую большую свалку в Европе - Игумновский полигон - застилают биоматами. В настоящее время ведутся финальные работы: шесть из сорока трех гектаров уже преобразились. Работы ведут с опережением графика.

Самую большую свалку в Европе — Игумновский полигон — застилают биоматами. В настоящее время ведутся финальные работы: шесть из сорока трех гектаров уже преобразились. Работы ведут с опережением графика.Ликвидируют свалку по уникальной отечественной технологии, так, монтаж биоматов может вестись и при низких температурах, до минус десяти градусов, — отмечает корреспондент "Вести Нижний Новгород", который наблюдает за процессом.Также за ходом работ сегодня следил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. Он считает, что высоких темпов работ удалось достичь за счет всесторонней проработки проблемы на этапе проектирования. Полностью завершить работы подрядчик обещает до конца года. Лишь бы погода не подвела.