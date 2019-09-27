Уже в октябре в Россию поступит первая партия жизненно важных препаратов, которые необходимы детям с хроническими заболеваниями, в том числе эпилепсией. В четверг, 26 сентября, Дмитрий Медведев подписал распоряжение об импорте лекарств, которые не производят в России. Средства на это выделены, разрешительные документы оформлены.

Уже в октябре в Россию поступит первая партия жизненно важных препаратов, которые необходимы детям с хроническими заболеваниями, в том числе эпилепсией. В четверг, 26 сентября, Дмитрий Медведев подписал распоряжение об импорте лекарств, которые не производят в России. Средства на это выделены, разрешительные документы оформлены. И сегодня же правительство сосредоточилось на проблемах финансовой помощи дальневосточным регионам и контроле за госзакупками.В правительстве 26 сентября перекрыли лазейку для мошенников, пытающихся нажиться на госконтрактах. Триллионы рублей ежегодно государство тратит на госзакупки. Теперь найден способ сделать их еще более прозрачными. Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить своих поставщиков. В итоге одна лишь компания участвует в конкурсе и она признается победителем, поскольку конкурс до этого признали несостоявшимся. Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой, только с ее согласия будет заключаться контракт.Обсудили и финансовую помощь регионам. Особую поддержку получит Дальний Восток — речь идет о миллиардах рублей, выделенных на развитие местной инфраструктуры. Более трехсот миллионов потратят на оздоровление детей Южно-Сахалинска, Владивостока и Благовещенска."В пяти регионах мы поддержим строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства — это Новгородская, Курская, Липецкая области, Камчатский край и Карачаево-Черкесия. Будет выделено полтора миллиарда рублей на строительство домов, в том числе для многодетных семей. Дополнительная финансовая помощь также будет оказана целому ряду регионов для того, чтобы приобрести необходимые медицинские изделия", — заявил Дмитрий Медведев.После встречи с правительством стало известно, что премьер-министр подписал распоряжение о том, как будут распределяться лекарства, закупленные в других государствах. В том числе клобазам, на основе которого производится тот самый "Фризиум" — это средство применяется при детской эпилепсии.На закупку жизненно важных лекарств правительство выделило более 20 миллионов рублей. Все это препараты, которые в России пока не производятся, а чтобы их ввезти из-за границы, требуется множество разрешений. Теперь схему упростили. Московский эндокринный завод с помощью государства закупит 11 тысяч упаковок лекарств и уже сам распределит их по регионам. Для 510 детей, попавших в списки, этого количества хватит на один год. Поставки должны начаться уже в октябре."Хотела бы успокоить всех родителей, что если дети какие-то не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки. Если этих 11 тысяч упаковок будет недостаточно, то правительство России примет дополнительное распоряжение для того, чтобы никаких перебоев не было", — сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.В ближайшее время будет опубликовано разъяснение того, кто, где и как сможет получить жизненно важные препараты.