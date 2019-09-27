В Карелии инвалида буквально спасла протекающая батарея – прикованной к постели женщине из-за происшествия сумели вовремя оказать медицинскую помощь.

Спасателей вызвали соседи женщины. Квартиру снизу начало затапливать, но дверь в квартире, где образовалась течь, никто не открывал.Прибывшие специалисты вскрыли дверь и смогли попасть в помещение. Выяснилось, что у женщины, прикованной к постели, при подключении тепла стала протекать батарея, и вода пошла к соседям.Хозяйке квартиры, между тем, требовалась медицинская помощь. Спасатели вызывали врачей, отнесли женщину в машину скорой помощи, и та увезла ее в больницу, пишет портал "Петрозаводск говорит".