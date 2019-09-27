Майк Помпео сообщил, что США вводят санкции против лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его близких родственников.

Майк Помпео через Twitter сообщил, что США вводят санкции против лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность "к серьезному нарушению прав человека".Помпео подчеркнул, что "игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро" привело к кризису в Венесуэле и на Кубе, передает "Интерфакс".Госдепартамент США уточнил, что санкции коснутся и четырех детей Кастро, который, как первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, лично несет ответственность за "серьезные нарушения прав человека и преступления в Венесуэле, включая пытки".