Известный блогер Лена Миро считает венчание Ксении Собчак и Константина
Богомолова хорошо продуманной акцией глумления над православием.
Обозревательница считает, что телеведущая и режиссер добились своего.
Известный блогер Лена Миро считает венчание Ксении Собчак и Константина
Богомолова хорошо продуманной акцией глумления над православием.
Обозревательница считает, что телеведущая и режиссер добились своего.
По словам блогера, Ксения Собчак насмехалась над русской
церковью в течении всей своей публичной карьеры. Телеведущая рядилась в
православного священника, публиковала в соцсети "Инстаграм" снимки, где
полуголая сидит на фоне литературы для верующих, а также танцевала с бутылкой у
входа в храм.
Лена Миро даже нашла старое высказывание Ксении Собчак. Оно демонстрирует
неуважительное отношение теледивы к клирикам.
"Я считаю, что никакого отношения сегодняшние попы и
священники к моей вере в Бога не имеют. Я не понимаю, в чем вообще связь моей
личной веры и моей личной молитвы с тем, что какие-то люди называют себя
помазанниками божьими", – говорила ранее.
Однако презрение к священникам не помешало теледиве надеть
подвенечный наряд и заявиться в церковь. По мнению блогера, звезда сделала это
не из-за того, что изменила свои взгляды, а "чтобы в очередной раз плюнуть всем
православным в лицо".
То, что пришла в храм не за верой, а за
скандалом, подтверждает ее поведение сразу же после таинства венчания. На банкете в честь торжества полуголая
теледива показала эротический номер под песню "Войди в меня".
"И здесь у меня уже нет вопросов к самой Ксении: она делает
то же, что и всегда – глумится над православием. Ничего нового я не увидела. Вопрос
у меня – к служителям церкви: как вы могли обвенчать Ксению Собчак? Зачем вы
это сделали?" – недоумевает Лена Миро в своем ЖЖ.