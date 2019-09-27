Известный блогер Лена Миро считает венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова хорошо продуманной акцией глумления над православием. Обозревательница считает, что телеведущая и режиссер добились своего.

Известный блогер Лена Миро считает венчание Ксении Собчак и КонстантинаБогомолова хорошо продуманной акцией глумления над православием.Обозревательница считает, что телеведущая и режиссер добились своего.По словам блогера, Ксения Собчак насмехалась над русскойцерковью в течении всей своей публичной карьеры. Телеведущая рядилась вправославного священника, публиковала в соцсети "Инстаграм" снимки, гдеполуголая сидит на фоне литературы для верующих, а также танцевала с бутылкой увхода в храм.Лена Миро даже нашла старое высказывание Ксении Собчак. Оно демонстрируетнеуважительное отношение теледивы к клирикам."Я считаю, что никакого отношения сегодняшние попы исвященники к моей вере в Бога не имеют. Я не понимаю, в чем вообще связь моейличной веры и моей личной молитвы с тем, что какие-то люди называют себяпомазанниками божьими", – говорила ранее.Однако презрение к священникам не помешало теледиве надетьподвенечный наряд и заявиться в церковь. По мнению блогера, звезда сделала этоне из-за того, что изменила свои взгляды, а "чтобы в очередной раз плюнуть всемправославным в лицо".То, что пришла в храм не за верой, а заскандалом, подтверждает ее поведение сразу же после таинства венчания. На банкете в честь торжества полуголаятеледива показала эротический номер под песню "Войди в меня"."И здесь у меня уже нет вопросов к самой Ксении: она делаетто же, что и всегда – глумится над православием. Ничего нового я не увидела. Вопросу меня – к служителям церкви: как вы могли обвенчать Ксению Собчак? Зачем выэто сделали?" – недоумевает Лена Миро в своем ЖЖ.