В пятницу, 27 сентября в Набережных Челнах состоялась пресс-конференция КамАЗ-Мастер, на которой руководитель команды Владимир Чагин назвал имена гонщиков, которые примут участие в ралли-рейде Дакар-2020.

В пятницу, 27 сентября в Набережных Челнах состоялась пресс-конференция "КамАЗ-Мастер", на которой руководитель команды Владимир Чагин назвал имена гонщиков, которые примут участие в ралли-рейде "Дакар-2020".Российскую команду на ралли-марафоне представят четыре экипажа, которые выступят на грузовиках КамАЗ-43509: действующий чемпион "Дакара" Эдуард Николаев, победитель ралли "Шелковый путь-2019" Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.В настоящее время процесс подготовки команды к ралли "Дакар-2020" вступил в завершающую стадию. Как сообщает пресс-служба команды. 5, 6 декабря во французском Марселе пройдут первичные технические проверки и погрузка на паром для отправки техники участников гонки на Аравийский полуостров.Напомним, что, начиная с 2020 года ралли-марафон "Дакар" меняет дислокацию. После 10 лет проведенных на маршрутах Южной Америки организаторы гонки подписали пятилетний контракт с Саудовской Аравией.42-й по счету "Дакар" стартует 5 января с побережья Красного моря из Джедды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде, и, наконец, финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия.