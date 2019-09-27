Бывший президент Украины, а теперь Народный депутат Петр Порошенко в пятницу не явился на допрос в Госбюро расследований. Его вызывали по делу об инциденте в Керченском проливе в прошлом году.

Бывший президент Украины, а теперь Народный депутат Петр Порошенко в пятницу не явился на допрос в Госбюро расследований. Его вызывали по делу об инциденте в Керченском проливе в прошлом году. Порошенко предпочел допросу поездку за границу, передает телеканал "Россия 24".В Польше он примет участие в конференции по вопросам будущего Европы.В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива несколько военных судов Украины. ФСБ назвала инцидент провокацией.Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей через Керченский пролив. Были задержаны свыше 20 украинских моряков. 7 сентября их вернули на Родину.