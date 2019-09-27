Из-за аномально-холодного сентября в регионе ожидается всплеск заболевания гриппом и ОРВИ

Из-за аномально-холодного сентября в регионе ожидается всплеск заболевания гриппом и ОРВИ, но на текущий момент, как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологические показатели не превышают среднестатистических.На конец прошлой недели во Владимирской области прививку от гриппа сделали сорок две тысячи человек , из них четырнадцать тысяч- дети. В преддверии эпидсезона планируется вакцинировать 600 тысяч человек , то есть 45 процентов населения региона.