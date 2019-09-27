Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 450 тысяч рублей

Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 450 тысяч рублейВ июне этого года в дежурную часть полиции обратились представители одного из лесничеств Петушинского района. Они рассказали, что при обходе территории обнаружили участок леса, на котором кто-то незаконно вырубил 567 деревьев сосны, березы, осины и ели.Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 39-летний житель города Коврова. Несколько месяцев назад мужчина, не имея специального разрешения, срубил деревья, которые потом продал. Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 450 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.