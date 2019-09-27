Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся ранее стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, выразив надежду, что в отношениях России и США до такого дело не дойдет, а такая информация обычно остается секретной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся ранее стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, выразив надежду, что в отношениях России и США до такого дело не дойдет.Как подчеркнул Песков, обычно такая информация остается секретной, и такая публикация – "практика достаточно необычная", передает ТАСС."Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или "секретно", или "совершенно секретно", — отметил представитель Кремля, добавив, что публикация стенограммы разговора в любом случае была сделана "по взаимному согласованию" Украины и США.При этом на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию подобной стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков сказал, что "здесь не может быть какого-то эвентуального ответа", а "нужно рассматривать каждый конкретный случай""К нам никто не обращался с подобными предложениями", — добавил Песков.Он также отметил, что публикация данной стенограммы "исключительно внутреннее дело США", и Москва в это вмешиваться не собирается.Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле удивились факту публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины.