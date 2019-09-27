Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но не комментирует содержание беседы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле удивились факту публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать содержание беседы, так как это "исключительно внутреннее дело США и Украины".Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что публикация полной записи беседы "нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике".Против Трампа была начата процедура импичмента из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в котором американский лидер пытался убедить президента Украины начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Group. В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора, после чего Минюст США заявил, что не усматривает в нем нарушений законодательства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, заставив опубликовать стенограмму, американские демократы выставили свою страну на посмешище.