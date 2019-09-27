Крупная выставка работ Ивана Шишкина скоро откроется в Архангельском музее изобразительных искусств. Об этом сообщает ГТРК Поморье.

Крупная выставка работ Ивана Шишкина скоро откроется в Архангельском музее изобразительных искусств. Об этом сообщает ГТРК "Поморье".Основу экспозиции составит коллекция из Музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Как рассказала заведующая отделом Русского классического искусства ГМО "Художественная культура Русского Севера" Дарья Эрдман, на выставку попадут и работы Шишкина-графика из собрания Вологодского музея. Для многих любителей живописи эти работы будут настоящим открытием, ведь художник широко известен только как живописец. Здесь же можно будет полюбоваться его офортами.Выставка организована в рамках национального проекта "Культура". Открытие — 29 сентября.