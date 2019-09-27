Российская теннисистка Вероника Кудерметова и китаянка Йин-Йин Дуань в полуфинале парного турнира в Ухане в двух сетах за один час обыграли японку Макото Ниномию и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 6:3, 6:1.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и китаянка Йин-Йин Дуань в полуфинале парного турнира в Ухане в двух сетах за один час обыграли японку Макото Ниномию и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 6:3, 6:1.Российско-китайская пара трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, а у их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.Таким образом, Кудерметова и Дуань вышли в финал турнира, где им будут противостоять Элизе Мертенс (Бельгия) и Арина Соболенко (Белоруссия).