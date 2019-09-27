В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. В Череповце местная Северсталь принимала минское Динамо. Команда из Вологодской области стартовала не слишком удачно, а вот белорусский клуб идет в восьмерке лучших на Западе КХЛ. На сей раз выиграли хозяева – 3:2.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. В Череповце местная "Северсталь" принимала минское "Динамо". Команда из Вологодской области стартовала не слишком удачно, а вот белорусский клуб идет в восьмерке лучших на Западе КХЛ. На сей раз выиграли хозяева – 3:2.После долгой разведки – почти полтора периода, — соперники нанесли друг другу четыре разящих "укола" в течение 10 минут и установили окончательный счет для основного времени – 2:2. Голы на счету "сталеваров" Алексеева и Трубачева и минчан Принса и Шора. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов точнее была "Северсталь" – 3:2.