Теледоктор и сторонник нетрадиционной медицины Геннадий Петрович
Малахов прокомментировал слухи о возможной болезни Анастасии Заворотнюк. По
некоторым данным у звезды сериала Моя прекрасная няня рак мозга четвертой
степени.
Теледоктор и сторонник нетрадиционной медицины Геннадий Петрович
Малахов прокомментировал слухи о возможной болезни Анастасии Заворотнюк. По
некоторым данным у звезды сериала "Моя прекрасная няня" рак мозга четвертой
степени.
Геннадий Малахов не стал скрывать, что говорить о нетрадиционных
методах лечения в случае Анастасии Заворотнюк уже поздно. По словам теледоктора,
опухоль возникает, когда с организмом произошли какие-то потрясения.
"Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружили
опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным
голоданием, что методами классической медицины", – отметил Малахов.
Геннадий Петрович уверен, что-то спровоцировало появление
рака. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.
Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с
человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из
человека причину, по которой произошло заболевание", – отметил он.
Геннадий Малахов считает, что сохранить здоровье и дожить до
глубокой старости можно. Необходимо соблюдать некоторые правила: во-первых, вести здоровый образ жизни, во-вторых, постоянно контролировать эмоции и избегать стрессовых ситуаций, в-третьих, не допускать ненужных вмешательств в работу организма
извне.
"Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормонального
вмешательства. То есть, организму не надо мешать жить!" – подчеркнул
теледоктор.
В пример Геннадий Петрович привел горные народы-долгожители. По словам знаменитости, жизни этих людей ничего не
мешает.
"Они пасут в высокогорье своих овец, на них нет
эмоционального воздействия, как у нас здесь. Нет нервотрепки
"работодатель-подчиненный", круг общения снижен. Нормальное питание, физическая
нагрузка, двигательная активность, свежий воздух и все: он живет и ему ничто не
мешает жить", – цитирует Геннадия Малахова.
Напомним, по некоторым данным у
рак мозга. Онкологическое заболевание у артистки диагностировали около года
назад. Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас
знаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов
на выздоровление у мало.