Теледоктор и сторонник нетрадиционной медицины Геннадий Петрович Малахов прокомментировал слухи о возможной болезни Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным у звезды сериала Моя прекрасная няня рак мозга четвертой степени.

Теледоктор и сторонник нетрадиционной медицины Геннадий ПетровичМалахов прокомментировал слухи о возможной болезни Анастасии Заворотнюк. Понекоторым данным у звезды сериала "Моя прекрасная няня" рак мозга четвертойстепени.Геннадий Малахов не стал скрывать, что говорить о нетрадиционныхметодах лечения в случае Анастасии Заворотнюк уже поздно. По словам теледоктора,опухоль возникает, когда с организмом произошли какие-то потрясения."Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружилиопухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебнымголоданием, что методами классической медицины", – отметил Малахов.Геннадий Петрович уверен, что-то спровоцировало появлениерака. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.Здесь трудно сказать, как действовать после того, как счеловеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть изчеловека причину, по которой произошло заболевание", – отметил он.Геннадий Малахов считает, что сохранить здоровье и дожить доглубокой старости можно. Необходимо соблюдать некоторые правила: во-первых, вести здоровый образ жизни, во-вторых, постоянно контролировать эмоции и избегать стрессовых ситуаций, в-третьих, не допускать ненужных вмешательств в работу организмаизвне."Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормональноговмешательства. То есть, организму не надо мешать жить!" – подчеркнултеледоктор.В пример Геннадий Петрович привел горные народы-долгожители. По словам знаменитости, жизни этих людей ничего немешает."Они пасут в высокогорье своих овец, на них нетэмоционального воздействия, как у нас здесь. Нет нервотрепки"работодатель-подчиненный", круг общения снижен. Нормальное питание, физическаянагрузка, двигательная активность, свежий воздух и все: он живет и ему ничто немешает жить", – цитирует Геннадия Малахова.Напомним, по некоторым данным урак мозга. Онкологическое заболевание у артистки диагностировали около годаназад. Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчасзнаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансовна выздоровление у мало.