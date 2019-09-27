Третий межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко" завершил свою работу. Церемония закрытия прошла накануне

Позади - два десятка ярких постановок для малышей и их родителей. Третий межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко" завершил свою работу. Церемония закрытия прошла накануне в стенах владимирского областного кукольного театра .Ирина Попова, директор владимирского областного театра кукол: "Фестивальные показы спектаклей шли на нескольких площадках, было 18 коллективов, зрители тепло, душевно принимали каждый спектакль, сопровождались бурными овациями нашим коллегам, которые приехали к нам, понравился как фестиваль, так и наш замечательный город."Хозяева фестиваля сумели удивить. Награждение участников проходило в стиле знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Иванушка-дурачок выполнял все наказы царя, а вместе с ними раздавал и награды. Организаторы решили обойтись без первых и последних мест, награждали участников по номинациям. К примеру, приз за лучшей спектакль - у коллектива Оренбургского театра кукол. Специальный приз жюри получили гости из Узбекистана.Наргиз Исматулаева, участница фестиваля (Андижанский областной театр кукол): "Специальный приз жюри, за то что наш спектакль нёс собою национальной колорит. Мы, честно сказать, не ожидали такого специального приза, благодарны, спасибо большое всем организатором этого фестиваля... Наша делегация первый раз находится во Владимире, нам и город понравился и люди, несмотря на такую холодную погоду прием был очень теплым..."Екатерина Таманова, "Вести-Владимир"