Уроженца Кубы задержали в Москве по подозрению в заказном убийстве предпринимателя, за которое супруга бизнесмена обещала злоумышленнику 2 миллиона рублей. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.

Уроженца Кубы задержали в Москве по подозрению в заказном убийстве предпринимателя, за которое супруга бизнесмена обещала злоумышленнику 2 миллиона рублей, сообщили в столичном управлении СКР. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.Причиной расправы стал инициированный предпринимателем бракоразводный процесс — женщину явно не устраивал такой вариант развития событий. Она нашла двоих мужчин — не говорящих по-русски выходцев с Острова свободы, которые согласились за 2 миллиона рублей убить предпринимателя.На дело пошли вечером 15 сентября: супруга попросила подъехать неверного к многоэтажке на улице Обручева, где его уже поджидал злоумышленник. Он нанес несколько ударов ножом, один из которых оказался фатальным.Заказчицу и переговорщика быстро задержали и отправили под стражу, а 24 сентября взяли и предполагаемого исполнителя — 27-летнего кубинца. На допросе он сознался в содеянном, ему грозит вплоть до 20 лет колонии.